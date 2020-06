Accoltellamenti a Reading, si indaga per terrorismo

Afp

Gli accoltellamenti avvenuti ieri sera a Reading vengono trattati come un incidente terroristico. Lo ha confermato la polizia britannica, secondo quanto riporta l'emittente Sky News.

Tre persone sono morte ed altre tre sono rimaste gravemente ferite per la serie di accoltellamenti avvenuti ieri sera. Un 25enne è stato arrestato sulla scena ed è sospettato di omicidio. L'assalto è avvenuto ai Forbury Gardens intorno alle 20 di sabato. La polizia inizialmente ha riferito di non considerare l'incidente come un caso di terrorismo, anche se sulla scena dell'attacco sono intervenuti anche agenti della speciale unità anti terrorismo.

Secondo fonti della sicurezza citate dalla Bbc, l'uomo arrestato sarebbe un libico, che aveva precedenti penali ed era già stato in carcere, ma non per vicende legate a fatti terroristici. Un testimone oculare ha riferito all'emittente britannica di aver visto un uomo in un gruppo di persone nel parco mentre tentava di accoltellarle. Secondo alcuni media, gli agenti intervenuti hanno "placcato" l'uomo per farlo cadere e bloccarlo a terra.

L'indagine è stata ora presa in carico dai funzionari dell'unità anti terrorismo che si occupa dei casi nel sudest dell'Inghilterra. Il capo della polizia di Thames Valley, John Campbell, si è detto "profondamente rattristato dai fatti di ieri sera", definiti "un incidente veramente tragico". La polizia ha escluso che l'incidente sia da mettere in relazione con una protesta del movimento Black Lives Matter che si era svolta precedentemente nel parco.