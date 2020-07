Caso Regeni, Di Stefano: "Esercitiamo pressione massima a ogni livello"

Fotogramma

"La presenza del nostro ambasciatore è fondamentale. Sono certo che arriveranno progressi a breve". Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, secondo cui ritirare l'ambasciatore dal Cairo non è la soluzione giusta per rendere giustizia a Giulio Regeni. "La pressione è già massima e la stiamo esercitando con ogni mezzo e a ogni livello, ma per farlo occorre esserci e farsi sentire", ha precisato in un'intervista al Dubbio.