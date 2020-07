Coronavirus, Brasile secondo Paese al mondo più colpito

Immagine di repertorio (Afp)

Il Brasile è attualmente il secondo Paese al mondo più colpito dal coronavirus dietro solo agli Stati Uniti. E' quanto emerge dalle statistiche sulla diffusione del Covid-19 nel mondo fornite dalla Johns Hopkins University.

Bolsonaro positivo al coronavirus: "Sto bene"

Secondo l'Università di Baltimora, in Brasile si contano 1.623.284 casi confermati e 65.487 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il Paese sudamericano per numero di contagi è davanti a India, Russia e Perù, mentre per numero di morti precede Regno Unito, Italia e Messico.