Coronavirus, Trump: "Tasso mortalità sceso di 10 volte"

(Foto Afp)

"Il tasso di mortalità è sceso di 10 volte!". Lo ha scritto in un tweet il presidente americano, Donald Trump, riferendosi ai decessi causati negli Usa dalla pandemia di coronavirus.

Trump ha allo stesso tempo assicurato che farà "pressione" sui governatori perché in autunno riaprano le scuole, sottolineando che il Paese "è in una buona posizione" per quanto riguarda la pandemia di coronavirus, nonostante l'aumento dei casi e il record di oltre 60mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

"Faremo molta pressione sui governatori e sul mondo intero per riaprire le scuole, per tenerle aperte", ha detto Trump durante un evento alla Casa Bianca in cui ha insistito sul fatto che la sua Amministrazione "spera che la maggior parte delle scuole riapriranno".