Boris Johnson: "Indossate la mascherina"

Afp

Non si parla ancora di obbligo ma di raccomandazione: il premier britannico Boris Johnson ha raccomandato ai suoi connazionali di indossare la mascherina all'interno degli spazi chiusi quale "assicurazione extra" contro il Coronavirus ed ha annunciato nuove linee guida in materia. Per Johnson, gli elementi che depongono a favore dell'utilità dell'uso della protezione al chiuso "sono andati aumentando". Il premier ha quindi preannunciato parlando con SkyNews che il governo esaminerà le prove scientifiche e "dirà di più nei prossimi giorni". "Credo che nei negozi sia molto importante indossare una mascherina", ha sottolineato.