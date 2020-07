Coronavirus, Messico supera Italia per numero morti

(Afp)

Il Messico ha superato l'Italia per numero di morti causati da complicanze legate al coronavirus, raggiungendo le 35.006 vittime e diventando così il quarto Paese al mondo per decessi nella lista compilata dalla Johns Hopkins University.

Il ministero della Salute messicano ha quindi confermato 299.750 positivi nel Paese, superando così la Gran Bretagna e diventando il settimo Paese più colpito al mondo.

In questa situazione, ''è inutile'' cercare di individuare i colpevoli della pandemia, ha dichiarato il sottosegretario per la Prevenzione e la Promozione della Sanità in Messico, Hugo López-Gatell. ''Si tende a cercare dei colpevoli e questo è poco produttivo'', ha dichiarato López-Gatell citato dal quotidiano 'El Universal'.