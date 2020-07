Ue, Kurz: "Usare Recovery per riforme"

Afp

"Dobbiamo assicurarci che i soldi" del Recovery Plan "siano investiti correttamente, per esempio per rendere l'economia più ecologica, per la digitalizzazione e per sostenere le riforme. Ci vuole anche una tassa sulle emissioni, perché abbiamo dei doveri nei confronti dei contribuenti". Lo ribadisce su un social network Sebastian Kurz, ripetendo quanto affermato, in forma più estesa, in una intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung il 12 luglio scorso.

I fondi, aggiunge, "devono andare a coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Non daremo il nostro assenso ad alcuna misura che porti ad un'Unione permanente di trasferimenti".