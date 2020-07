Caso Epstein, Trump: "Auguro il meglio alla sua ex compagna"

(Fotogramma)

"Le auguro solo il meglio". Così Donald Trump ai giornalisti su Ghislaine Maxwell, l'ex compagna, amica e confidente di Jeffrey Epstein, che è accusata di complicità con l'ex finanziere - morto suicida in prigione mentre gli investigatori Usa continuano a indagare su presunti traffici sessuali e abusi - e si è dichiarata innocente.

"In realtà non ho seguito molto - ha detto il presidente americano - Sinceramente, le auguro solo il meglio. L'ho incontrata molte volte nel corso degli anni, immagino vivessero a Palm Beach". Poi ha aggiunto: "Non conosco la situazione col principe Andrea".