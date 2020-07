Covid, in Messico 7500 casi in 24 ore

Afp

In Messico sono stati superati i 378mila casi di coronavirus, con un aumento di 7.500 positivi e di 737 morti nelle ultime 24 ore. Il sottosegretario per la Prevenzione e la Promozione della Sanità in Messico, Hugo Lopez-Gatell, ha aggiornato a 378.285 il totale delle persone contagiate, aggiungendo che 42.645 persone sono decedute a causa della pandemia.