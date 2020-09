"Preparatevi a distribuire vaccino Covid a novembre", il messaggio agli Usa

(Afp)

I Centers for Disease Control and Prevention hanno sollecitato la sanità pubblica nei 50 Stati e in 5 città a prepararsi a distribuire il vaccino per il coronavirus, dalla fine di ottobre o dall'inizio di novembre, al personale sanitario e ad altre categorie ad alto rischio. Lo riferiscono il New York Times e la Cnn, che ha ricevuto dai CDC la conferma relativa all'invio della documentazione alle autorità sanitarie locali.

L'avvio dell'iter non significa necessariamente che il vaccino sarà disponibile effettivamente dalla fine di ottobre. La priorità è rappresentata dalla necessità di delineare il quadro normativo che consenta di procedere senza ostacoli quando il vaccino sarà pronto. "Il panorama del vaccino per il Covid 19 è in evoluzione e incerto e questi scenari potrebbero evolversi man mano che saranno disponibili maggiori informazioni", si afferma in uno dei documenti citati dalla Cnn.