Von der Leyen: "Covid ha messo a nudo difficoltà servizi sanitari"

Afp

La pandemia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2 ha messo a nudo "la fragilità" del mondo. "Un virus mille volte più piccolo di un granello di sabbia ha fatto vedere quanto delicata possa essere la nostra vita. Ha messo a nudo le difficoltà dei nostri servizi sanitari e i limiti di un modello che dà più valore alla ricchezza che al benessere". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.

RUSSIA - "A coloro che chiedono legami più stretti con la Russia, ricordo che l'avvelenamento di Aleksei Navalny non è una novità. Abbiamo visto il sistema in Georgia e in Ucraina, in Siria, a Salisbury e nelle interferenze nelle elezioni in giro per il mondo", ha quindi sottolineato von der Leyen. "Questo sistema non si modifica e non c'è gasdotto che possa cambiare questo fatto", aggiunge con un trasparente riferimento al Nord Stream 2, il contestato progetto di raddoppio del gasdotto che collega la Germania (Greifswald, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore) alla Russia (a Ust Luga, poco a sud di San Pietroburgo), attraverso il Mar Baltico.

GAS - Per la presidente della Commissione Ue, il rientro in porto delle navi da trivellazione turche che erano impegnate in acque rivendicate da Grecia e Cipro "è un passo nella giusta direzione. E' necessario per creare uno spazio per il dialogo, del quale c'è estremo bisogno. Astenersi da azioni unilaterali e riassumere i colloqui in buona fede è l'unico modo per andare avanti. E' l'unica via per la stabilità e per soluzioni durature".