Covid, in India superati i 90mila morti

Fotogramma /Ipa

In India sono stati superati i 90mila decessi riconducibili al coronavirus. Lo ha detto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 1.085 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione e aggiornando a 90.020 il totale delle vittime. E' invece salito a 5.646.010 il totale dei contagi in India, con un aumento di 83.347 casi rispetto al giorno precedente.

Secondo dati del ministero, 4.587.613 persone sono state dimesse dall'ospedale dopo che le loro condizioni di salute sono migliorate. ''Il numero di casi attivi nel Pese è ora di 968.377'', si legge nella nota del ministero. A livello mondiale l'India è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti.