Covid, in Spagna 11.289 nuovi casi e 130 decessi

(Afp)

Il ministero della Sanità spagnolo ha riportato oggi 11.289 nuovi casi di Covid 19 e 130 decessi provocati dal virus. Il numero più alto dei nuovi contagi, 1300, si è registrato a Madrid, si legge sul sito di El Pais.

"La maggior parte dei focolai si registrano in ambito privato e delle relazioni sociali, i focolai sui posti di lavoro sono molto meno numerosi", ha spiegato oggi il ministro della Sanità, Salvador Illa, in un'audizione in commissione Sanità. "Mi devono appellare alla coscienziosità dei cittadini", ha aggiunto.