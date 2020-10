Francia, ministro Sanità: "Circolazione Covid si aggrava"

Foto AFP

"Siamo in una fase di aggravamento della circolazione del virus che mette in tensione il nostro sistema sanitario. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi". A lanciare l'allarme è il ministro della Sanità francese Olivier Veran in conferenza stampa. "Sappiamo - ha detto - che dei 15mila casi diagnosticati oggi, almeno 75-150 andranno in rianimazione e quasi altrettanti moriranno".

"Nelle grandi metropoli il virus evolve troppo in fretta", ha detto Veran anticipando che Parigi e la banlieue potrebbero essere poste in stato di massima allerta da lunedì. La situazione ha aggiunto "è molto preoccupante" a Lilla, Lione, Grenoble, Tolosa e Saint-Etienne, mentre a Nizza, Marsiglia e Bordeaux, dove sono già state imposte misure restrittive, si cominciano a vedere primi piccoli effetti positivi.