Bassetti: "Trump venga a farsi curare in Italia, noi siamo più bravi"

(Afp)

"La positività del presidente Usa Donald Trump a Sars-Cov-2 dimostra che il virus è democratico, colpisce potenti e non. Non mi sembra che stia male e potrebbe anche essere tra l'80% dei positivi asintomatici. Magari potrebbe venire a farsi curare in Italia, noi siamo decisamente più bravi nell'affrontare il coronavirus". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive all'Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Sui rischi per la salute del presidente Usa, Bassetti ricorda che "se è guarito Silvio Berlusconi, anche il presidente Trump potrà farcela".