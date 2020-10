"Sono immune dal Covid", Twitter segnala il post di Trump

(Afp)

"Questo tweet viola le nostre regole sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19". E' quanto scrive Twitter in un messaggio allegato al cinguettio con cui il presidente americano Donald Trump ha scritto di essere "immune" al coronavirus "forse per un breve periodo, forse per uno lungo". "Comunque - scrivono dal quartier generale di Twitter senza cancellare il cinguettio del presidente Usa - abbiamo determinato che potrebbe essere di interesse pubblico che il tweet resti accessibile".