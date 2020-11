Covid, in Olanda si vota al 'drive-in' per evitare contagi

Fotogramma

Si può votare anche senza scendere dall'automobile. Un nuovo tipo di seggio 'drive in', in tempi di Covid, viene sperimentato in Olanda, nella municipalità di Vugt, oggi in occasione di elezioni amministrative nel sud est del paese. Il voto, che coinvolge 115mila abitanti di sette comuni, è considerato dalle autorità olandesi un'occasione per testare nuove soluzioni per votare in sicurezza durante la pandemia in vista delle elezioni legislative di marzo.

Oltre al seggio dove si può votare restando nell'automobile, sono stati organizzati seggi mobili per gli ospiti e il personale delle case di riposo, che possono così votare senza lasciare a struttura. In un comune è stato approntato anche un ampio tendone in un parcheggio per poter mantenere le distanze fra gli elettori.

Alcune di queste soluzione potrebbero essere adottate a marzo, mentre si valuta l'opzione di estendere la consultazione su tre giorni per evitare assembramenti ai seggi.