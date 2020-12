Vaccino Covid, Biden: "Non deve essere obbligatorio"

(Afp)

"Il vaccino non deve essere obbligatorio". Ad affermarlo è il presidente Usa eletto Joe Biden nel corso di un incontro a Washington in riferimento ai vaccini contro il Coronavirus. "Non chiederei che sia obbligatorio ma farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta", spiega Biden. "Non penso che le mascherine debbano essere obbligatorie a livello nazionale", aggiunge

"C'è molto da fare", rivela Biden, l'amministrazione Trump "ci ha fornito informazioni sulla loro pianificazione per quanto riguarda le vaccinazioni ma non ho visto un piano dettagliato". Secondo quanto riferisce la Cnn, è il presidente eletto degli Stati Uniti ha affermato di essere favorevole a dare la priorità agli operatori sanitari e alle persone anziane. "Ci deve essere anche una certa equità nel modo in cui questi vaccini saranno distribuiti", sottolinea Biden anche perché le conseguenze del Covid sulle popolazioni afro americane e latino americane sono state stato particolarmente forti.