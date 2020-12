Germania verso lockdown per tutto gennaio

(Afp)

La Germania si appresta a prolungare il lockdown per tutto gennaio. La Bild fa riferimento ad una linea sostanzialmente concordata tra la cancelliera Angela Merkel e i Laender: il lockdown in vigore fino al 10 gennaio è destinato a proseguire. L'argomento è stato discusso oggi in videoconferenza tra la cancelleria e i singoli stati.

La svolta prende forma nella giornata in cui la Germania registra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando all'Istituto, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite.

"Questi dati dimostrano quanto il virus colpisca ancora brutalmente" ha detto il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn.

Secondo Spahn, che non vede possibilità di porre fine al lockdown deciso al momento fino al 10 gennaio, un ritorno alla normalità è ancora lontano. "Ben 1.129 famiglie passeranno a lutto il Capodanno" ha aggiunto.