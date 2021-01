Covid, in Francia calano i contagi: 4.022 in 24 ore

Afp

La Francia ha registrato 4.022 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bollettino delle autorità sanitarie, in netto calo rispetto ai 12.498 nuovi casi di ieri, risente dell'abituale calo dei dati del lunedì, a causa del rallentamento dei test nel weekend. I nuovi decessi sono 378, ma riguardano solo i morti in ospedale. I morti nelle case di riposo non vengono resi noti tutti i giorni. In totale i decessi dall'inizio dell'epidemia sono 65.415.