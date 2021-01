Vaccino Covid, Germania: "Bene scarso in tutto il mondo, serve pazienza"

(Afp)

Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha chiesto ai propri cittadini di pazientare sul vaccino contro il coronavirus. Parlando in conferenza stampa, Spahn ha affermato che il primo passo è stato quello di vaccinare gli anziani e tutti coloro che avevano più bisogno di cure. Secondo i dati del Robert Koch Institute, sono state somministrate 367.331 dosi del vaccino, di cui 150.000 in case di cura e circa 176.000 a personale medico.

"La verità è che il vaccino è un bene scarso in tutto il mondo - ha ammesso Spahn - Questo è il motivo per cui dobbiamo chiedere pazienza a gran parte della popolazione". Il ministro ha spiegato che il ritardo nel piano di vaccinazioni è dovuto alla capacità di produzione limitata, ma anche assicurato che “in Germania ci saranno abbastanza vaccini per tutti”. Infine Spahn ha detto di sperare nella consegna dei vaccini Moderna, dopo l'ok arrivato oggi dall'Ema, "all’inizio della prossima settimana”.