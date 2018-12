Salvini a Confindustria: "Zitta per anni, ci lasci lavorare"

(Foto Afp)

"Siamo al governo da sei mesi, ascolterò e incontrerò tutti, ma lasciateci lavorare". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini - a margine della celebrazione per Santa Barbara patrona della marina militare e dei vigili del fuoco, nella basilica di San Giovanni in Laterano cattedrale di Roma - replica alle critiche sollevate alla manovra economica del governo dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "C’è qualcuno che è stato zitto per anni, quando gli italiani, gli imprenditori, gli artigiani, venivano massacrati. Ci lasciassero lavorare e vedranno che l’Italia sarà molto meglio di come l’abbiamo ereditata", afferma Salvini. Quanto alla quota del 2% "si tratta di numeri su cui si esercitano giornalisti e commissari europei, non noi. Noi badiamo alla sostanza e a trovare risorse. E una manovra seria che non dipende dallo ‘zero virgola’ ma dai contenuti: una manovra che ha investimenti che non ci sono mai stati negli anni precedenti", conclude Salvini.