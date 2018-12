Di Maio fa il bis, dopo fact checking arriva il test

Convinto dal successo e dall'effetto informativo ottenuti dal fact checking postato nei giorni che hanno preceduto l'approvazione della manovra economica, Luigi Di Maio ha fatto il bis e ha pubblicato su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che è stato detto e raccontato sulla legge di bilancio.

"Stanno girando un po' troppe balle di Natale sulla manovra del popolo - ha premesso Di Maio, annunciando la tabella - così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti". E via di seguito i chiarimenti, garantiti dal vice presidente del Consiglio, su aumento dell'Iva, taglio pensioni d'oro e normali, riduzione investimenti, superamento della Fornero e così via.

''Il mio elenco delle cose fatte - aveva detto questa mattina Di Maio parlando del suo fact checking su Facebook - è diventato virale, lo stanno usando molte aziende per fare gli auguri di Natale. Sono cose fatte perché entrano nella legge di bilancio'', ha spiegato Di Maio. ''Sono cose concrete, attuabili immediatamente". ''Per percepire gli effetti bisogna aspettare gennaio-febbraio''.