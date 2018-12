M5S, le leggi proposte dagli iscritti

(Fotogramma /Ipa)

Dall'introduzione del reato di "apologia di mafia" alla "eliminazione graduale del denaro contante"; dalla revoca della cittadinanza italiana per coloro che si macchiano di "reati contro lo Stato" (come mafia, corruzione di pubblici ufficiali, ecc.) alla "perdita della potestà genitoriale per i condannati ad associazione a delinquere e collaboratori anche senza prole". Passando per il controllo dei conti correnti "degli ultimi 10 anni" di funzionari e dirigenti dalla P.A. e dei "diretti familiari" per verificare la "compatibilità con il tenore di vita". Sono solo alcune delle 43 proposte di legge - tutte incentrate sul tema anticorruzione e mafia - presentate dagli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau. Oggi, dalle 10 alle 19, gli utenti della piattaforma 5 Stelle saranno chiamati a scegliere le più valide con un voto online.

L'imprenditore Fulvio Conti Guglia, 53 anni, propone ad esempio l'eliminazione "totale" del pagamento in contanti a vantaggio di quello con moneta elettronica. Un sistema che secondo l'utente di Rousseau "colpirebbe tutte le mafie" e "porterebbe ad una semplificazione fiscale disarmante". E se Carmine Soccio è per lo "stop alla depenalizzazione per i reati riconducibili alle mafie", Samuele Abbate suggerisce l'istituzione di una "festa nazionale per le vittime della mafia". Santo Alessandro Iannazzo vuole vietare alle persone "vicine a esponenti mafiosi" di candidarsi alle elezioni, mentre la proposta del pensionato Claudio Romano punta a "rendere possibile l'arresto dei parlamentari corrotti senza la previa autorizzazione delle Camere".