Quando Salvini invitava i sindaci a disobbedire

(Fotogramma)

Oggi invoca il pugno di ferro contro i sindaci disobbedienti di fronte al decreto sicurezza. Nel 2016, però, Matteo Salvini non la pensava così. A ricordarlo sono i social network, Facebook in particolare, dove su molti account di esponenti dell'opposizione, Pd in testa, da qualche ora circola l'appello che l'allora segretario della Lega fece ai sindaci del Carroccio una volta approvata la legge sulle Unioni civili: "Disobbedite, è una legge sbagliata, anticamera delle adozione gay".

A lanciare per primo il guanto di sfida al ministro dell'Interno è stato ieri il primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando, che oggi ha ripostato l'invito a disobbedire di Salvini: "Come si cambia, per un... like! La differenza fra dire e fare, la differenza fra rispettare la Legge tramite la legge e fare vuoti proclami, è che io stesso - commenta Orlando - mi rivolgerò al Giudice Civile per sollevare la questione della incostituzionalità di una parte del Decreto Sicurezza".