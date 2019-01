Lista unica, il manifesto di Calenda

(Fotogramma)

"Bene ci siamo. Su http://www.siamoeuropei.it trovate il Manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile. Ora si tratta di aderire e far aderire. Partiamo. L’Italia e l’Europa sono più forti di chi le vuole deboli". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter, rilanciando il 'Manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste alle elezioni europee' mentre su Internet vengono pubblicate le firme dei primi sostenitori.

Tra le ultime adesioni quella di Maurizio Martina ("ci sono!") e quella di Paolo Gentiloni: "Democratici e europeisti. L’appello per una lista unitaria promosso da @CarloCalenda indica una strada giusta per fermare il nazional populismo. Proviamoci #siamoeuropei", ha scritto su Twitter l'ex premier.

Tra le firme in calce al manifesto (politici, intellettuali, imprenditori, sindaci, esponenti del mondo della cultura, dell'università, del lavoro, dell'associazionismo) c'è quella delle promotrici di 'Roma dice basta' Francesca Barzini e Tatiana Campioni, Alberto Bombassei, Stefano Bonaccini, Sergio Chiamparino, Claudio De Vincenti, Carlo Feltrinelli, Giorgio Gori, Beppe Sala, Dario Nardella, Giuseppe Falcomatà, Andrea Illy, la fondatrice di 'Se non ora quando' Francesca Izzo, Edoardo Nesi, Giuliano Pisapia, Beppe Vacca.