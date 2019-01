Renzi: "Ma quale decretone, è un autogol"

(Fotogramma)

"Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol". Lo dice Matteo Renzi in un video postato da Venezia.

"Salvini e Di Maio - afferma l'ex premier - prendiamoli sul serio. So che sembra impossibile farlo, anche ieri ne hanno dette di tutti i colori: hanno detto boom economico; abolizione della povertà, Rinascimento europeo. Tutte baggianate. Ma prendiamoli sul serio, facciamo finta che il reddito di cittadinanza e quota cento siano davvero la rivoluzione di cui loro parlano: bene, adesso non resta che aspettare".

"Hanno fatto delle misure economiche che per noi sono sbagliate concettualmente, perché vanno contro il lavoro, perché fanno pagare ai giovani le pensioni. Ma loro le hanno fatte, adesso - conclude Renzi - vediamo se queste misure aiuteranno l'Italia a crescere. Con noi il pil era negativo ed è tornato positivo, con loro, secondo me, grazie a queste misure, torneremo in recessione".