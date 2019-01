'Venduta l'anima', condanne Lega per 'spese pazze' agitano 5S

(Fotogramma)

Agitano il M5S le condanne per le presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia. Un anno e 8 mesi per Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega al Senato. Condannati anche i due ex consiglieri, oggi deputati, Jari Colla e Fabrizio Cecchetti. "Sono stati candidati in Parlamento - si sfoga con l'Adnkronos un deputato grillino della vecchia guardia - proprio perché qui decadono solo al terzo grado di giudizio, se Salvini li avesse lasciati in Regione scattava subito la Severino e addio seggio". Dopo le condanne commutate oggi si profila il ricorso in appello, già annunciato dal legale di Romeo. Ma a molti tra i 5 Stelle basta la sentenza odierna per storcere il naso.

"Abbiamo venduto l'anima al diavolo - sentenzia un senatore mentre sui cellulari di alcuni parlamentari rimbalzano i lanci d'agenzia sulle 52 condanne inflitte per la 'rimborsopoli' del Pirellone - di fronte a notizie simili prima saremmo saliti sulle barricate, oggi facciamo finta di nulla e teniamo il profilo basso. Siamo sotto scacco...". Ma il fuoco cova sotto la cenere. Se il viceministro Edoardo Rixi - imputato, assieme ad altri 19 ex consiglieri di diversi partiti, in un processo a Genova sempre sulle cosiddette spese pazze - dovesse essere condannato, "non ci si potrà più voltare dall'altra parte", fa notare un parlamentare.

E se i più dissimulano il malcontento, celandosi dietro l'anonimato, c'è chi non nasconde la propria inquietudine riguardo all'alleanza con la Lega: stasera la senatrice 'dissidente' Elena Fattori - sulla quale pende il provvedimento disciplinare dei probiviri - sarà a Genzano per un dibattito sul decreto sicurezza voluto dall'Anpi. "Tra poco - commenta un big M5S del governo - Fattori sarà libera di fare ciò che vuole, accanto a De Falco", il capitano di fregata espulso dal Movimento. Ma con i numeri risicati della maggioranza a Palazzo Madama c'è chi assicura che sarà davvero difficile veder spuntare nuovi 'cartellini rossi' per i senatori grillini.