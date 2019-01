Il dem: "Latitanti? In carcere a spese di chi li ha protetti"

(Fotogramma)

"Siamo certi che sia nell’interesse dell’Italia occuparsi a spese dei cittadini della vecchiaia di qualche terrorista ormai vecchio e in pensione, a cui dovremo pagare sempre più cure mediche in futuro? Dopo che per anni queste persone sono state lasciate in libertà dai governi di paesi stranieri, offendendo e danneggiando le sacrosante istanze di giustizia dei familiari delle vittime, forse sarebbe meglio lasciarli dove sono, in carcere ma non a spese nostre: i paesi ospitanti risarciscano lo Stato italiano, le famiglie colpite e tengano in carcere a proprie spese i terroristi”. Lo afferma Gianfranco Librandi del Pd.

"Le foto del ministro Salvini in divisa poliziesca che annuncia l'arrivo in Italia di un terrorista estradato è l'ennesima forma di campagna elettorale a spese dei cittadini: noi italiani non possiamo subire anche la beffa, dopo i danni dolorosi subiti da questi personaggi e da chi li ha protetti per anni", conclude Librandi.