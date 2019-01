"Salvini un cinico senza umanità", l'attacco di De Falco

(Fotogramma)

"Mi intristisce quello che dice Salvini dopo l'ultima strage di migranti in mare, perché manca di umanità, è un cinico". Intervistato dall'Adnkronos, non usa mezzi termini Gregorio De Falco, ex senatore dei Cinque Stelle espulso dal Movimento come 'ribelle' e ora passato al gruppo Misto. "Non so se ci sarà una Norimberga come dice Leoluca Orlando - spiega -, ma un giudizio morale c'è comunque".

E' vero, continua De Falco, "che statisticamente sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentate di molto le morti, bisogna riflettere". Per l'ufficiale della Guardia Costiera "la tesi che con la loro presenza in mare le Ong possano essere di 'stimolo' per far partire gli scafisti con a bordo i migranti, in realtà non sembra trovare riscontro nei fatti, almeno in base agli studi che abbiamo".

Da De Falco anche un messaggio al leader del M5S: "A Di Maio ricordo che noi abbiamo sempre detto 'nessuno rimanga indietro' e non abbiamo escluso da questo la povera gente o chi è naufrago". Il capo politico dei Cinque Stelle ha puntato nelle scorse ore ha puntato il dito contro gli effetti perduranti del colonialismo in Africa, dicendo che "l'Europa ipocrita pensa agli effetti di cause che non ha mai affrontato".