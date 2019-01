"Io fascistello?", Salvini replica a Strada

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Gino Strada mi definisce oggi 'disumano, gretto, ignorante, fascistello, criminale'. Solo??? Evidentemente la fine della mangiatoia dell'immigrazione clandestina li sta facendo impazzire. L'Italia ha rialzato la testa, possono insultarmi mattina, pomeriggio e sera: tutte medaglie, io non mollo!!! Grazie amici, vi voglio bene, e a chi ci odia mandiamo baci". Lo scrive su Facebook, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Matteo Salvini è "un fascistello che indossa tutte le divise possibili eccetto quella dei carcerati", ha detto il fondatore di Emergency a Circo Massimo, su Radio Capital affermando che "Quando si è governati da una banda dove la metà sono fascisti e l'altra metà sono coglioni non c'è una grande prospettiva per il Paese".