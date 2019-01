Fondi Lega, non luogo a procedere per Bossi e figlio

(Foto Fotogramma)

La Corte d'Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo, sotto processo per appropriazione indebita. Per il tesoriere Francesco Belsito condanna a un anno e 8 mesi, con pena sospesa. Nelle scorse settimane l'attuale segretario federale della Lega, Matteo Salvini, aveva presentato querela nei confronti dello stesso Belsito, non citando invece i Bossi. Una mossa che ha portato al 'non luogo a procedere'.

"Con il mio avvocato abbiamo chiesto una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 per la non procedibilità", aveva detto Renzo Bossi all'AdnKronos riferendosi al processo.

In primo grado, nel luglio del 2017 Umberto Bossi, venne condannato a due anni e tre mesi, Renzo Bossi a un anno e mezzo e l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito a due anni e sei mesi. "Sarei proprio curioso di leggere come giustificherebbero una sentenza quando ancora si continua a parlare di presunte spese e non di pagamenti", aveva concluso Bossi jr.