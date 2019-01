Emilio Fede: "Di Maio? Un nessuno"

(Fotogramma)

Salvini? ''Siamo amici da tempo, non romperà mai con Berlusconi'' e, ''se non esagera", la gente sarà con lui. Di Maio? ''Un nessuno, un miracolato, spero di non incontrarlo mai...''. L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede parla di politica con l'Adnkronos nell'era del governo gialloverde: promuove a pieni voti il leader della Lega e boccia senza riserve il suo 'socio' a palazzo Chigi, l'altro vicepremier pentastellato.

Fede critica in particolare Di Maio per aver dato a Lino Banfi l'incarico di rappresentante del governo italiano nella Commissione Unesco: ''Non ho niente contro Lino, ma quando il governo di un Paese nomina ambasciatore dell'Unesco Banfi, viene naturalmente e facilmente da ridere... Mentre non fa ridere il conflitto oramai aperto che c'è all'interno del governo tra Salvini e Di Maio''. Non è un gioco delle parti tra M5S e Lega? ''Io credo che Salvini stia facendo sul serio e se non esagera - replica Fede - credo che abbia trovato la strada giusta per andare incontro a quello che la gente propone e vuole".

"Sono molto amico di Salvini, ci conosciamo da tanti anni, mentre non ho mai avuto l'occasione di incontrare Di Maio, anzi spero di non averla mai questa occasione perché veramente lo ritengo un nessuno, un miracolato...''. Fede è convinto che resterà salda l'alleanza Fi-Lega e che non ci sarà nessuna opa salviniana sugli azzurri: ''Salvini si sta mangiando Fi? Macché, no, e poi ci sono sempre dei buoni digestivi... Alla fine, sono convinto che il rapporto tra Berlusconi e Salvini sarà sempre ottimo, perché Berlusconi sa quel che fa".