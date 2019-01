Conte: "Seggio Onu? Francia e Germania ci prendono in giro"

(Afp)

"I nostri alleati non possono pensare che ce ne stiamo seduti a tavola in silenzio, a sottoscrivere decisioni prese dagli altri. Il mio governo non vuole uscire dall’euro, non vuole attaccare le istituzioni europee. E ho chiesto piuttosto che l’Italia non sia lasciata sola. L’ho detto perché è l’unico modo per volere bene davvero al nostro Continente". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’, reduce dal vertice di Davos, che aggiunge: "Bisogna cominciare a parlare con più franchezza: tutti. E dirci che ormai l’Europa è un po’ nuda. La vuota retorica europeista non basta più".

Nel mirino l’intesa tra Francia e Germania per assegnare a quest’ultima un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. "La verità - sottolinea il premier - è che abbiamo colto Germania e Francia con le dita nella marmellata. Non accetto l’idea che, avendo il sessanta per cento dei consensi tra le italiane e gli italiani, dobbiamo fare i parenti poveri. Nessun governo in Europa ha un gradimento come il nostro".

E tornando alla questione del seggio Onu, "è dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso - ricorda Conte - che abbiamo aderito all’idea di attribuire un seggio all’Unione europea, e non a uno degli Stati membri, ricorda Conte. "E invece, qualche giorno fa ci siamo ritrovati con la firma del trattato di Aquisgrana tra Berlino e Parigi. Il seggio permanente alla Germania, in quel Trattato, è indicato come una priorità...". Una provocazione? "No, è un impegno giuridico, e un obiettivo di politica estera che emargina l’Europa", risponde al Corsera. "Ma come, non si era detto sempre di darlo all’Europa? Ma allora ci state prendendo in giro. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu risponde a un’architettura per la quale i posti con diritto di veto andavano ai vincitori della Seconda guerra mondiale. La Germania la guerra mondiale l’ha vinta o l’ha persa?".