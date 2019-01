Salvini a processo, sì dei 5S

(Fotogramma)

di Antonio Atte

Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini "la linea del Movimento 5 Stelle è chiara e credo che faccia bene a tutti, anche a Salvini, andare fino in fondo in questa storia". Lo dichiara all'Adnkronos il sottosegretario al Viminale Carlo Sibilia, esponente del M5S, sostenendo l'opportunità di dire sì alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania, che intende processare il leader della Lega per sequestro di persona nell'ambito della vicenda Diciotti.