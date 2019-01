Vino di Vespa alla buvette, scoppia il giallo

Il vino di Bruno Vespa, come anticipato dall'Adnkronos, sbarca alla Camera e scoppia il giallo sul prezzo. Alla buvette di Montecitorio la bottiglia di rosso primitivo, 'il Bruno dei Vespa', annata 2015 sarebbe venduto a 15 euro, mentre on line, sul sito della vigna di proprietà della famiglia del conduttore di 'Porta a Porta', costa 8,90 euro. A denunciare il fatto è il Codacons che chiede l'intervento del presidente della Camera, Roberto Fico.

''Vogliamo capire - scrive l'associazione in una nota - come sia stato fissato il listino di vendita del vino presso la Camera dei deputati e se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa, ossia che il prezzo di una bottiglia alla buvette del rosso di Bruno Vespa è pari a 15 euro".

''Per tale motivo - si legge ancora nel comunicato - presentiamo una istanza al Presidente della Camera, Roberto Fico, affinché fornisca i dovuti chiarimenti sul caso.E se dovesse emergere che il vino in questione viene venduto alla buvette ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato, sarà inevitabile una denuncia del Codacons alla Corte dei Conti per danno erariale", conclude il Codacons.