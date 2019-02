Casaleggio scommette sul governo

Davide Casaleggio (FOTOGRAMMA)

Il governo sta "andando bene. Può migliorare su quest'anno e lo farà". Ne è convinto Davide Casaleggio che, in un'intervista al 'Fatto Quotidiano' - pur non volendo dare un voto ("non faccio l’insegnante") - si dice convinto che durerà tutta la legislatura. "C’è un motivo pratico - spiega - e un motivo di solidità del patto di governo. Penso che a entrambe le forze convenga comunque portare a termine tutte le attività che sono state scritte in quel contratto".

Quanto all'ipotesi di un rimpasto precisa: "Non vedo a breve questa cosa. E penso anche che, quando si parla di gaffe, in realtà stiamo parlando di un sistema mediatico che le monta".