Renzi: "La pagina più bella l’ha scritta Emma"

(Fotogramma)

"Nella settimana in cui a Foligno un maestro della scuola pubblica insulta i bambini di colore, la pagina più bella l’ha scritta Emma. La cantante aveva chiesto di aprire i porti e la macchina d'odio e propaganda guidata da un amministratore della Lega l’aveva insultata pesantemente". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.

"Qui la risposta di Emma, bellissima - scrive Renzi che posta il video della cantante - . C’è troppo odio, in questo Paese. C’è un linguaggio violento che va respinto. C’è bisogno di restare umani. Grazie a Emma, artista coraggiosa e donna forte. E grazie a chi prende un impegno: no, noi saremo mai come loro. Buona domenica".