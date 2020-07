Di Maio: "Da vertice mi aspetto sì a salario minimo"

(Fotogramma)

"Il vertice di governo di oggi andrà bene se mettiamo al centro gli italiani: mi aspetto dei sì su salario minimo (c'è la nostra proposta su cui mi aspetto che la Lega ritiri i suoi emendamenti), su meno tasse da attuare anche con il carcere ai grandi evasori, sulla lotta ai privilegi, sul taglio di 345 parlamentari e sul taglio dei loro stipendi". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Con il vicepremier Luigi Di Maio "c’è una ritrovata e mi auguro duratura sintonia", ha assicurato dal canto suo Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. "Sono disponibile a parlare di salario minimo, ma quello lo garantiscono le imprese e come fanno a garantirlo se non gli riduci le tasse?", ha aggiunto.

Per Salvini, il vertice di questa sera "sarà finalizzato a organizzare l’agenda di lavoro per i prossimi mesi e i prossimi anni che penso ci veda concordi con al centro il lavoro e la battaglia per diminuire il tasso di disoccupazione". La disoccupazione "si riduce solo se riduciamo la richiesta di tasse".