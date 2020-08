'Festa di laurea di Paola Taverna', sfottò sul web

(Fotogramma)

Dopo il botta e risposta al vetriolo con Maria Elena Boschi, Paola Taverna finisce ancora nel mirino degli utenti. Stavolta, a tenere banco sui social, è la prossima laurea della senatrice 5S annunciata ieri via Twitter come ultimo colpo di coda nella lite con la dem. "Ho preso - ha spiegato ieri la vicepresidente di Palazzo Madama - il mio ultimo 30 a Sociologia dei fenomeni politici. Se vuole da ottobre può chiamarmi Dottoressa in Scienze Politiche. Ad oggi per lei sono il Vicepresidente del Senato. Io non mi preoccuperei di mio cugino piuttosto penserei a suo padre. Ad maiora!", la stoccata.

La notizia della prossima discussione della tesi di laurea non è di certo passata inosservata, ed è così che sul web si sono moltiplicati i commenti degli utenti, divisi fra accuse - "Arrogante", "impari l'umiltà", "parte della peggiore classe dirigente degli ultimi venti anni", ma anche "tamarra" - e tanti, tantissimi sfottò: "Io ho 2 lauree e un dottorato e solo mio nonno mi chiamava Dottoressa. Quando compivo gli anni", "daje Paolè che hai fatto presto", "Paolona idolo dei nonni universitari come Jerry Calà", "30 pure a teoria e tecnica dei fuoricorso?", alcune delle battute. Ma non è tutto: da ieri, su Facebook sono infatti oltre 1200 le persone 'interessate' all'evento ironico dal titolo 'Festa di laurea di Paola Taverna'. "Alla veneranda età di 50 anni - si legge nella descrizione - Paola, finalmente, potrà essere chiamata dottoressa e non pescivendola come i poteri forti ci han voluto imporre!". Entusiasti i partecipanti, che organizzano collette per il regalo alla senatrice: "Io metto 5€, ha detto che del regalo si occupa Gigi - scherzano -, la conosce meglio e sa che cosa le possa piacere".