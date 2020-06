(FOTOGRAMMA/ IPA)

"Resto pieno di perplessità su un governo Cinquestelle-Pd ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga". Così Gad Lerner, su Facebook e Twitter, in merito alla crisi dell'esecutivo gialloverde e alle trattative per una nuova maggioranza tra dem e pentastellati, con una stoccata contro il ministro dell'Interno.