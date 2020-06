Famiglia Cristiana: "Basta slogan irresponsabili"

(Fotogramma)

"Basta slogan irresponsabili". In un lungo articolo con questo titolo il 'Famiglia cristiana', nel numero in edicola oggi, raccoglie le voci dei principali esponenti della comunità cristiana, dell'associazionismo e del sindacato, che spiegano quali sono i problemi reali e di cosa il Paese ha bisogno.

"Concretezza. Responsabilità. Chiarezza. È quel che chiede il mondo cattolico di fronte a questa pazza crisi di Governo che rischia di gettare il Paese in una recessione drammatica, in vista della manovra economica d’autunno - scrive il settimanale - Ma i partiti sembrano preda di un convulso balletto di tattiche e pretattiche incomprensibili ai non addetti ai lavori".

Intervengono Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari; Roberto Rossini, presidente delle Acli; don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi; Andrea Riccardi, già ministro della Cooperazione e fondatore della Comunità di Sant’Egidio; il presidente nazionale dell’Azione cattolica Matteo Truffelli.