Stefàno: "Lega gioca a 'Game of Poltrones'"

(Fotogramma)

"La Lega sta scrivendo coi fatti una nuova serie tv dal titolo 'Games of Poltrones'". Lo dice il vicepresidente dem a Palazzo Madama, Dario Stefàno, all'Adnkronos a proposito della notizia diffusa da Andrea Crippa secondo cui ci sarebbero 9 senatori M5S pronti a votare no alla fiducia in cambio di un seggio in futuro.

"Da una parte -dice il senator ePd- ci sono le affermazioni del leghista Andrea Crippa che sono da intendere come un greve e subdolo tentativo di corrompere l'unità di un gruppo parlamentare che già si è espresso sul futuro esecutivo di Conte. Dall'altra, invece, abbiamo un gruppo di leghisti che, inchiodati alle poltrone, non intendono lasciare le presidenze delle commissioni conseguite con una maggioranza che non c'è più", conclude Stefàno.