"Facile non avere paura con l'immunità", Twitter vs Salvini

(Afp)

"Ti credo che non hai paura, hai l'immunità". Matteo Salvini riceve una lettera della Procura di Catania e su Twitter scattano i commenti al vetriolo. Nella missiva, la richiesta dei pm di archiviazione dell'ex ministro per il caso Gregoretti, ma - ben prima di aprire la busta - il leader del Carroccio avvertiva: "Paura? Di niente e di nessuno!". Ma, come per il caso Diciotti, sul numero uno della Lega dovrà decidere anche stavolta il Tribunale dei ministri, e gli utenti non hanno mancato di sottolinearlo.

"Anche l’altra volta facevi il gradasso, poi quando è arrivato il momento sei andato a piagnucolare da Giggino. Sto giro butta male mi sa...", scrive Yoshi, seguito da Pasko: "Magari è la volta buona che vai in tribunale". L'appoggio non più scontato dei cinquestelle diventa il leitmotiv dei detrattori, uniti nel chiedersi se "il tuo amichetto Gigi ti salverà di nuovo". "A sto giro - fa notare ancora Luca - non so come votano in Parlamento però".

Del resto, dice Faber 604, "non avere paura con l'immunità parlamentare è facile". E poi Carl, che addirittura stila un elenco: "Paura di niente e di nessuno, tranne che (lista non esaustiva): confronto con Rackete, confronto con Renzi, confronto con Calenda, interviste con giornalisti seri e non schierati, qualunque tipo di contraddittorio - sintetizza - non addomesticato".