Crippa: "Una ventina di M5S pronti a venire nella Lega"

(Fotogramma)

di Francesco Saita

"Stiamo ragionando, ci sono almeno una ventina di parlamentari del M5S che stanno 'dialogando' con la Lega, in vista di un passaggio con noi". Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega all'AdnKronos, sul possibile passaggio di senatori e deputati del M5S al Carroccio, confermando quanto detto questa mattina da Matteo Salvini, in una intervista a radio Radicale, in cui ha parlato di "alcune sorprese", riferendo di un "disagio che sarà palesato con dei passaggi verso la Lega".

"Possiamo dire che con almeno una decina di loro ci sono 'movimenti molto avanzati'", ha sottolineato Crippa. Spiegando che "da quando Renzi ha fatto il suo gruppo, i mal di pancia tra i 5stelle sono chiaramente aumentati, in tanti dicono no all'alleanza con il Pd e vogliono venire con noi".

"Non siamo un ascensore, ad alcuni diremo di sì, ad altri no, ma c'è la fila per venire in Lega, molti di loro sono contrari all'accordo con il Pd, ne fanno una questione di dignità", conclude Crippa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Salvini annuncia sorprese: "Presto passaggi da 5S a Lega"

Caos 5S al Senato, Di Maio: "Non contro di me"