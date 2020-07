M5S, rush finale per capigruppo

(Fotogramma)

Rush finale per l'elezione dei capigruppo 5 Stelle di Camera e Senato. Secondo quanto viene riferito da fonti M5S a Montecitorio, la votazione per il nuovo capogruppo alla Camera dovrebbe tenersi già questa settimana, "probabilmente mercoledì o giovedì". Sono undici i deputati che si sono fatti avanti per la poltrona di presidente del gruppo (anche se alcuni di loro si sarebbero già ritirati dalla corsa).

Tra i nomi in pole ci sono quelli di Francesco Silvestri e Anna Macina, attuale capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, la quale ha già pronta la sua squadra in caso di elezione: a ricoprire il ruolo di vicepresidente sarebbe Sergio Battelli, mentre l'imprenditore irpino Michele Gubitosa è stato indicato come possibile tesoriere. Cosimo Adelizzi, Maria Soave Alemanno e Andrea Giarrizzo sono i nomi scelti come delegati d'Aula.

Il team di Silvestri sarebbe invece composto da: Riccardo Ricciardi (vice); Filippo Scerra (tesoriere); Daniele Del Grosso, Nicola Provenza, Simona Suriano (delegati). Per quanto riguarda Palazzo Madama, per il posto di capogruppo lasciato vacante da Stefano Patuanelli sono in corsa: Danilo Toninelli, Andrea Cioffi, Gianluca Perilli, Stefano Lucidi, Marco Pellegrini.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Conte: "Trovati 23 miliardi, evitiamo aumento Iva"

Di Maio: "Voto a 16enni è nostra proposta da sempre"

Renzi: "Italia Viva arriverà a 50 parlamentari e 100 sindaci"