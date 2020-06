Elezioni Calabria, Salvini: "Nome a breve, vinciamo noi"

(Fotogramma)

"Contiamo che gli alleati diano il nome del candidato nelle prossime ore, anche perché le liste vanno depositate". Matteo Salvini, parlando a Catanzaro, risponde così ai giornalisti che gli chiedono il nome del candidato governatore del centrodestra in Calabria. "Noi - assicura - i compiti a casa li abbiamo fatti". In ogni caso, spiega ancora, "chiunque sarà il candidato governatore del centrodestra noi vinceremo".

"Il nome arriverà a breve - ribadisce nel corso dell'inaugurazione della nuova sede regionale della Lega -, ma non è che non ci dormo la notte, noi abbiamo solo chiesto che sia qualcuno che rappresenti la voglia di cambiamento. Se è uomo o donna, di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria ci interessa poco". Poi l'attacco parlando del candidato governatore del Pd nella regione, Pippo Callipo: "La sinistra, il Pd, che in Calabria parla di cambiamento fa ridere, sono stati costretti ad andare a recuperare un candidato sconfitto l'altra volta, per far finta di essere nuovi. Hanno fatto la stessa cosa - spiega ancora - in Umbria, e abbiamo visto come è finita".