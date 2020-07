Gasparri attacca: "Ucciso Soleimani e Di Maio è in vacanza"

(Fotogramma)

"In Iraq un drone uccide il numero due del regime iraniano, la Turchia manda truppe in Libia e questa specie di ministro che non conosce gli stati del Sud America e pensa che Matera stia in Puglia, sta in vacanza con la fidanzata in Spagna. Che vergogna". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, attacca su Twitter il ministro degli Esteri e leader M5S Luigi Di Maio dopo il raid americano a Baghdad e la morte del generale Qassem Soleimani.