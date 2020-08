Boldrini vs Mussolini: "Se parli di Segre conta fino a 10"

(Fotogramma)

"La prossima volta che ad Alessandra Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci". Lo dice la deputata del Pd Laura Boldrini commentando la frase dell'ex parlamentare di An e Pdl, secondo la quale la senatrice a vita Liliana Segre, "si trasforma da nonnina a strega di Biancaneve, pensi a pacificare e non a fomentare".