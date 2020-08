M5S vs Rosato: "Bonafede a riposo? Messaggio ambiguo"

(Fotogramma)

"Lasciano di stucco le parole usate da Ettore Rosato, 'lo faremo riposare', nei confronti del ministro della Giustizia della Repubblica italiana, di cui sono note le funzioni rispetto alla criminalità organizzata". Così, in una nota, i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Giustizia commentano il tweet al vetriolo di ieri sera del parlamentare e presidente di Italia Viva. "E' un atto pericolosamente ambiguo che deve essere stigmatizzato. Quello raggiunto è un buon accordo che accelera i tempi dei processi e garantisce che chi viene condannato non può più farla franca, come avvenuto troppe volte in passato. Gli italiani chiedono una giustizia più rapida ed efficiente, non vogliono assistere a risse continue. Rosato ritiri le sue parole".